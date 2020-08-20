Сотрудник патрульно-постовой службы спасла в Ижевске девочку, сидящую на балконе 17 этажа

Фото: пресс-служба МВД по Удмуртии

В Ижевске сотрудник патрульно-постовой службы спасла девочку, сидящую на балконе 17 этажа. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

- Автопатрулю города поступило сообщение о том, что на балконе одной из высоток по улице Татьяны Барамзиной сидит девочка. Прибывшая инспектор ППС увидела девочку на парапете балкона, сотрудник приняла решение пообщаться с девочкой, в ходе диалога ей удалось подойти к подростку, обнять за талию и снять с парапета, - говорится в сообщении.

После этого 13-летнюю девочку передали медикам.

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