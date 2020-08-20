Сотрудник патрульно-постовой службы спасла в Ижевске девочку, сидящую на балконе 17 этажа

Фото: пресс-служба МВД по Удмуртии
В Ижевске сотрудник патрульно-постовой службы спасла девочку, сидящую на балконе 17 этажа. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.
- Автопатрулю города поступило сообщение о том, что на балконе одной из высоток по улице Татьяны Барамзиной сидит девочка. Прибывшая инспектор ППС увидела девочку на парапете балкона, сотрудник приняла решение пообщаться с девочкой, в ходе диалога ей удалось подойти к подростку, обнять за талию и снять с парапета, - говорится в сообщении.
После этого 13-летнюю девочку передали медикам.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
- Водитель «легковушки» насмерть сбил пешехода.
- До конца сентября в Завьяловском районе Удмуртии появится освещение.
- Житель Удмуртии погиб в ДТП при столкновении двух машин на трассе «Ижевск-Воткинск».