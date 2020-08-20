Более 9 млрд рублей потратили жители Удмуртии за полгода на алкоголь

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В Удмуртии за полгода жители скупили алкоголь на 9,4 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба Удмуртстата.

- За указанный период в магазинах региона было продано 8894 тысяч дкл пива, 614 тысяч дкл водки, 445 тысяч дкл винной продукции, 222 тысячи дкл вина и 49 тысяч дкл коньяка. Для сравнения, в среднем житель республики тратит на алкоголь 1041 рубль, на лекарства 335 рублей, на мясо 928 рублей, на кондитерские изделия 495 рублей, на выпечку 468 рублей, - говорится в сообщении.

Кстати жители чаще всего покупают пиво, на втором месте водка, на третьем – ликероводочные изделия.

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