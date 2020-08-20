В Ижевске появился первый дом с сервисом «Ростелеком Ключ»

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«Ростелеком» запустил экосистему сервисов в многоквартирном доме в Ижевске. Смарт-домофоны и камеры видеонаблюдения, подключенные к новой цифровой платформе оператора «Ростелеком Ключ», появились в новостройке жилого комплекса «Юпитер» на улице Металлургов, 2. Воспользоваться сервисом смогут 358 семей.

«Ростелеком Ключ» – это ИТ-решения на базе единой цифровой платформы, разработанные для собственников квартир, застройщиков и управляющих компаний.

- Единая цифровая платформа – новинка для Удмуртии. Как правило, владельцы квартир вынуждены пользоваться разными приложениями, чтобы открыть шлагбаум или подключиться к камере видеонаблюдения. Мы интегрировали управление цифровыми устройствами в единый сервис “Ростелеком Ключ”. Он прост в использовании и экономит время, - говорит Евгений Софронов, заместитель директора – директор по работе с массовым сегментом филиала в Удмуртской Республике ПАО «Ростелеком».

С помощью мобильного приложения или личного кабинета в браузере пользователи сервисов могут управлять видеодомофоном и камерами внешнего наблюдения: видеть, кто пришел, и открывать дверь нажатием кнопки на смартфоне, а также следить за происходящим на парковке и детской площадке. В будущем жильцы дома смогут подключить к системе умный шлагбаум и коммунальные счетчики.

- Современное жилье, оснащенное интернетом, видеонаблюдением и видеодомофонами, пользуется спросом у жителей республики. Поэтому мы начали сотрудничать с “Ростелекомом” еще на этапе проектирования дома. Оператор проложил оптику одновременно с началом строительства здания, и теперь наши клиенты могут приобрести квартиры с готовыми цифровыми сервисами, которыми легко и удобно управлять, - отмечает Ильдар Набиев, руководитель проектов в строительной компании ООО «Строй-Контроль».

В ближайшее время «Ростелеком Ключ» появится еще в одном доме в Ижевске на улице Нижней, 20. К сервису будут подключены смарт-домофоны.

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