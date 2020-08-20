Специалисты назвали самые высокооплачиваемые вакансии для работы на «удаленке»

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Специалисты сервиса «Работа.ру» назвали самые высокооплачиваемые вакансии для работы на «удаленке». Об этом сообщает RT на русском.
Так, самую высокую зарплату – от 250 тысяч рублей в месяц может получать главный по сториз в компании-производителе смартфонов, единственный минус – работа сезонная (4 месяца).
Немного меньше – от 175 тысяч рублей оценивают работу инженера автоматизированного тестирования, в обязанности которого входят проверка программного обеспечения, написание автоматизированных тестов и обучение тестированию коллег.
От 150 тысяч рублей предлагают менеджеру по подбору персонала, до 150 тысяч сможет получать NET-разработчики, а от 120 тысяч рублей — технические писатели, создающие краткую и понятную техдокументацию.
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