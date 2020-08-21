Два нерегулируемых пешеходных перехода уберут на улице Пушкинской в Ижевске

Вместо двух нерегулируемых переходов появится один со светофором Фото: Алена Селезнева

К 1 сентября в Ижевске уберут пешеходные переходы между администрацией Первомайского района и школой №68. Об этом в прямом эфире радио «Комсомольская правда - Ижевск» (107.6 FM, 12+) рассказал начальник Управления благоустройства и охраны окружающей среды Станислав Шестаков.

- К 1 сентября здесь будут демонтированы два нерегулируемых пешеходных перехода, а рядом со школой будет установлен светофорный объект с кнопкой вызова, соответствующими знаками и «зеброй», - сообщил он.

Также Станислав Шестаков рассказал, что светофор поставят около дома №60 на улице Клубной, школы №100, школы №60. Около дома №55а по улице 1-ой Тверской сделают пешеходный переход.

Послушать эфир полностью можно по ссылке.

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