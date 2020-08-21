Ремонт набережной и спортивные центры: как будет развиваться Ижевск до 2030 года?

После мероприятия будут проводиться другие встречи. По итогам к октябрю сформируют стратегию развития региона Фото: Анастасия Захарова

20 августа в библиотеке УДГУ прошла стратегическая сессия «Удмуртия - 2030». Участие в ней приняли депутаты Городской думы, мэр Ижевска Олег Бекмеметьев, главы районов, кандидаты в депутаты, директора школ, представители вузов, представители бизнеса и просто активные горожане. Собравшиеся обсудили городские проблемы и способы их решения в долгосрочной перспективе.

Такие мероприятия проходят во всех городах республики.

- Подобные сессии уже прошли во всех районах. Задача - исходя из маленьких проблем разработать глобальные направления развития. Важная составляющая - разработать проекты, которые позволят зарабатывать, пополнять казну. Эти деньги потом можно будет направить на социально значимые вещи, - отметил мэр Ижевска Олег Бекмеметьев.

Участники сессии работали по группам. Пять команд разбирали проблемы районов города. Также в отдельных группах обсуждали вопросы человеческого капитала, развитие экономики, территориальное развитие. В итоге каждая группа разработала идеи трех проектов. Самые интересные:

- Проведение реновации как в Москве;

- Строительство спортивных центров на улице Ухтомского и проспекте Калашникова;

- Строительство музейного квартала в районе набережной;

- Ремонт набережной;

- Развитие аэродрома в Пирогово, в том числе введение вертолетных экскурсий;

- Строительство платных парковок в центре города;

- Реконструкция и строительство культурно-досугового центра в кинотеатре «Аврора».

- Примерный вариант стратегии появится к ноябрю. Свои пожелания каждый желающий может оставить на сайте 2030.udmurt.ru. Потом мы создадим на основе идей документ, который определит направление развития республики. Очень важно, что в ходе стратсессии власти и горожане разговаривают друг с другом. Например, в Можге творческие люди сказали, что им нужен театр. Это не войдет в стратегию, но власти уже ищут способ им помочь, - рассказал Вячеслав Правдзинский, директор Центра развития дизайна и городской среды.

После стратегической сессии власти, бизнес и активные горожане будут собираться вновь, чтобы к октябрю представить стратегию развития республики на десять лет.

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