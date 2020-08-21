«Удмуртнефть» помогает в ремонте школ республики

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Ежегодно «Удмуртнефть» вносит свой вклад в ремонт и укрепление материально-технической базы школ Удмуртии.

Уже 12 лет предприятие поддерживает Соколовскую специальную (коррекционную) школу-интернат в Сарапульском районе. За эти годы учреждение во многом преобразилось – проведён ремонт, оборудованы кабинеты и библиотечный центр, закуплена оргтехника, спортивный инвентарь, игрушки. В этом году были выделены средства на ремонт пищеблока. В обновлённом помещении есть всё необходимое, чтобы обеспечивать 76 воспитанников интерната полноценным питанием.

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Мукшинской школе Якшур-Бодьинского «Удмуртнефть» помогла с благоустройством прилегающей территории. Старое бетонное покрытие рядом со школой заменит тротуарная плитка. Работы завершатся к началу нового учебного года.

В прошлом году также была оказана поддержка школам Киясовского, Сарапульского и Камбарского районов. Выделенные средства были направлены на замену окон, ремонт кровли и пола, приобретение мебели и компьютеров.