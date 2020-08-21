За сутки у жителей Ижевска похитили почти 340 тысяч рублей

Фото: Ульяна Колмогорова

В Ижевске у троих местных жителей за сутки похитили почти 340 тысяч рублей дистанционным способом. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу.

- Во всех случаях злоумышленники звонили с московских номеров, представлялись сотрудниками банков и под предлогом предотвращения незаконного перевода денег узнавали реквизиты банковских счетов и дистанционно похищали деньги, - говорится в сообщении.

Так, у 60-летней пенсионерки похитили 95 тысяч рублей, а у 27-летней медсестры 44 тысячи рублей. По этим фактам возбуждены уголовные дела.

Еще один случай был зарегистрирован 20 августа, у 40-летней жительницы похитили 200 тысяч рублей, путем оформления "зеркального кредита".

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