Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 21 августа 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших

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На утро 21 августа в Удмуртии зарегистрировали 28 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщается в группе оперштаба республики «ВКонтакте».
Диагноз подтвердился у 19 жителей Ижевска, 4 жителей Игринского района (п. Игра, д. Кузьмовыр), 2 жителей Малопургинского района (с. Малая Пурга), по одному случаю зарегистрировано в Завьяловском (с. Первомайский), Дебесском (д. Сюрногурт), Красногорском (с. Красногорское) районах.
Рассказываем, какие районы лидируют по количеству заболевших коронавирусом:
Ижевск - 1 443,
Воткинск - 37,
Сарапул - 87,
Можга - 282,
Глазов - 72,
Алнашский район - 139,
Балезинский район - 63,
Вавожский район - 45,
Воткинский район - 40,
Глазовский район - 27,
Граховский район - 28,
Дебёсский район - 12,
Завьяловский район - 247,
Игринский район - 40,
Камбарский район - 15,
Каракулинский район - 9,
Кезский район - 31,
Кизнерский район - 40,
Киясовский район - 2,
Красногорский район - 11,
Малопургинский район - 85,
Можгинский район - 64,
Сарапульский район - 31,
Селтинский район - 4,
Сюмсинский район - 7,
Увинский район - 28,
Шарканский район - 12,
Юкаменский район - 2,
Якшур-Бодьинский район - 17,
Ярский район - 11.