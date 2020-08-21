Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 21 августа 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших

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На утро 21 августа в Удмуртии зарегистрировали 28 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщается в группе оперштаба республики «ВКонтакте».

Диагноз подтвердился у 19 жителей Ижевска, 4 жителей Игринского района (п. Игра, д. Кузьмовыр), 2 жителей Малопургинского района (с. Малая Пурга), по одному случаю зарегистрировано в Завьяловском (с. Первомайский), Дебесском (д. Сюрногурт), Красногорском (с. Красногорское) районах.

Рассказываем, какие районы лидируют по количеству заболевших коронавирусом:

Ижевск - 1 443,

Воткинск - 37,

Сарапул - 87,

Можга - 282,

Глазов - 72,

Алнашский район - 139,

Балезинский район - 63,

Вавожский район - 45,

Воткинский район - 40,

Глазовский район - 27,

Граховский район - 28,

Дебёсский район - 12,

Завьяловский район - 247,

Игринский район - 40,

Камбарский район - 15,

Каракулинский район - 9,

Кезский район - 31,

Кизнерский район - 40,

Киясовский район - 2,

Красногорский район - 11,

Малопургинский район - 85,

Можгинский район - 64,

Сарапульский район - 31,

Селтинский район - 4,

Сюмсинский район - 7,

Увинский район - 28,

Шарканский район - 12,

Юкаменский район - 2,

Якшур-Бодьинский район - 17,

Ярский район - 11.