Какая погода ждет ижевчан в выходные?

Фото: Алена Селезнева

Традиционно перед выходными «Комсомолка» рассказывает о погоде на ближайшие дни. Синоптики прогнозируют сухую и теплую погоду.

Так, по данным сервиса Яндекс погода, 22 августа, в субботу, днем, ожидается +18…+19 градусов, ночью +10…+11 градусов, без осадков пасмурно.

23 августа, в воскресенье, днем ожидается +20…+22 градуса, ночью +10…+12 градусов, облачно с прояснениями, к вечеру ясно.

По предварительному прогнозу на следующей неделе в Ижевске потеплеет до +24 градусов днем и до +16 градусов ночью, осадки возможны только под конец недели.

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