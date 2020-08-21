При поддержке «Ростелекома» в Ижевске проходит чемпионат России по велосипедному спорту

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«Ростелеком» выступил техническим партнером чемпионата России по велосипедному спорту в группе дисциплин ВМХ-Фристайл-парк. Оператор подключил на площадках мероприятия интернет на скорости 100 Мбит/с. Скоростной доступ в сеть позволит организаторам вести прямую трансляцию на YouTube-канале и на платформе Sportrecs.

Чемпионат будет проходить с 21 по 23 августа на территории спортивно-ландшафтного комплекса «Сети-парк» в Ижевске.

- Уверен, что интернет-технологии позволят привлечь к этому масштабному событию десятки тысяч болельщиков из разных регионов страны. Подключиться к трансляции и насладиться зрелищным видом спорта смогут все желающие, - рассказал Сергей Тульчинский, директор филиала в Удмуртской Республике ПАО «Ростелеком».

21 августа состоится официальная тренировка среди мужчин и женщин, 22 августа – квалификация и подготовка к финалам, 23 августа – финалы. Всего в чемпионате примут участие около 50 спортсменов из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Казани, Красноярска, Краснодарского края, в том числе лидеры сборной России по BMX, победители и призеры различных международных соревнований.

Организаторами мероприятия выступили Федерация велосипедного спорта России, Министерство спорта Российской Федерации и региональное министерство спорта. Соревнования пройдут при поддержке Олимпийского комитета России.

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