С начала сезона с жалобами на укусы клещей обратилось более 12 тысяч жителей Удмуртии

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С начала сезона с жалобами на укусы клещей обратилось 12583 жителя Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по региону.

- Большинство обратившихся за помощью ижевчане – 6610 человек, жители Воткинска – 759 человек, жители Можгинского района – 575 человек. В числе обратившихся за медпомощью 2361 ребенок, - говорится в сообщении.

Из 8900 клещей, которые были исследованы на наличие возбудителя клещевого энцефалита в 253 выявлен положительный результат. Из 6620 клещей, исследованных на наличие возбудителя боррелиоз, в 2713 выявлен положительный результат.

Всего в 2020 году привито против клещевого энцефалита 63958 человека, из них – 40122 ребенка в возрасте до 14 лет.

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