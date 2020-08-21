Предпринимателя из Удмуртии осудили за коммерческий подкуп

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В Удмуртии вынесли приговор предпринимателю, который обвинялся в коммерческом подкупе. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по республике.

- Установлено судом и следствием, с 1 января по 29 февраля 2020 года индивидуальный предприниматель в Сарапуле передал должностному лицу деньги в качестве коммерческого подкупа в размере 263 442 рубля за лоббирование интересов и совершений действий в интересах предпринимателя, - говорится в сообщении.

В ходе расследования уголовного дела установлены все обстоятельства произошедшего. 21 августа суд признал мужчину виновным, ему назначено наказание в виде штрафа в размере 150 тысяч рублей.

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