Удмуртия входит в число регионов со сложной ситуацией с коронавирусом

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Удмуртия остается в числе регионов со сложной ситуацией с коронавирусом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на эксперта по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян.

- В «красной» зоне остались 12 регионов: Орловская область, Мурманская область, Самарская область, Кемеровская область, Кировская область, Удмуртия, Ненецкий автономный округ, Еврейская автономная область, Крым, Сахалинская область, Курганская область, Алтайский край, - отметил эксперт.

Также Тавадян представил данные по «желтым», «светло-зеленым» и «зеленым» зонам. В зеленую зону, где ситуация с коронавирусом, по официальным данным стабилизировалась, вошли Карачаево-Черкесия, Адыгея, Тыва, Магаданская, Новгородская, Московская, Брянская, Тверская и Курская области, Забайкальский и Приморский края.

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