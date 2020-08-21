Руководство сельхозпредприятия в Удмуртии задолжало работникам зарплату в размере более 1,3 млн рублей

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В Удмуртии руководство сельхозпредприятия не выплачивало зарплату работникам. Сумма долга составила более 1,3 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

- Установлено, что коллективу предприятия не была выплачена зарплата за май 2020 года. В результате руководителю предприятия внесено представление об устранении нарушений и было возбуждено административное производство, - говорится в сообщении.

В результате руководитель полностью погасил задолженность с учетом компенсации, а также на него наложен административный штраф в размере 20 тысяч рублей.

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