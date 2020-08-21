Аналитики составили список вопросов, которые чаще всего задают работодатели на собеседованиях

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Аналитики сервиса Superjob составили список вопросов, которые чаще всего задают работодатели на собеседованиях. Об этом сообщает RT на русском.

Так, частозадаваемый вопрос - об опыте работы (14% респондентов), на втором месте - причины увольнения и личные достижения (6% работодателей), на третьем месте вопрос о личных достоинствах и недостатках (5%).

Самый редкий вопрос - это просьбы вспомнить о допущенных в работе ошибках, а также представить свое поведение в сложной ситуации (2% работодателей).

В опросе приняли участие представители 500 компаний из всех округов страны.

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