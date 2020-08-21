«Были рады подаркам»: сотрудники зоопарка Удмуртии устроили праздник для орангутанов

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В зоопарке Удмуртии сотрудники устроили праздник для орангутанов Лолы и Рона. Об этом сообщили в группе учреждения «ВКонтакте».

- В связи с Международным днем орангутанов животным приготовили праздничные тортики в виде половинки дыни, наполненной фруктами. В виде подарка была коробка с сухофруктами и орехами, на которую Лола сразу положила глаз. Вольер украсили полезным лакомством - ветками с ягодами облепихи, - сообщили в группе.

Животные оценили подарки и были рады, но каждый своему - Рон утащил всю облепиху, а Лола увлеклась коробкой с едой.

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