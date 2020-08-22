Главы районов Удмуртии проследят за подготовкой детей в школу

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Глава региона Александр Бречалов поручил проконтролировать подготовку детей к новому учебному году. Задание получили все главы регионов. Особое внимание должно быть уделено малообеспеченным семьям. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Контроль будет проводиться в рамках акции «Помоги собрать ребенка в школу».

- В рамках акции закупаются школьные наборы для ребят из малообеспеченных семей. Кроме того, малообеспеченные многодетные семьи могут получить выплату до 3 400 рублей на приобретение одежды и обуви первоклассникам. Для этого нужно до 1 октября обратиться в отдел социальной защиты по месту жительства, - заявил глава региона Александр Бречалов.

Также в рамках акции организованы пункты приема одежды, обуви, канцелярских и школьных принадлежностей, которые будут переданы малоимущим семьям. Они находятся в комплексных центрах социального обслуживания и социально-реабилитационных центрах для несовершеннолетних.

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