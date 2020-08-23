Житель Удмуртии жестоко избил сестру

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В Удмуртии 42-летний местный житель жестоко избил сестру. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

- Установлено, что 46-летняя женщина живет с братом, ранее судимым за кражи. Днем родственники выпивали, позже между ними произошла ссора. В результате мужчина взял табурет и избил сестру, с травмами женщину увезли в больницу, - говорится в сообщении.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

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