Погода в Ижевске 24 августа: до +24°С и переменная облачность

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Доброе утро, Ижевск! В конце августа лето решило вернуться, и теплые деньки еще порадуют нас. Какой погоды ждать от понедельника, расскажет «Комсомолка».

Как сообщает Удмуртский гидрометцентр, днем 24 августа ожидается переменная облачность, температура воздуха +22...+24°С. Местами пройдут небольшие кратковременные дожди, ветер западный, 3-8 м/с.

Ночью температура воздуха понизится до +13°С, а ветер изменит направление на юго-западный, его скорость составит около 3 м/с.

Желаем вам отличного дня!

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