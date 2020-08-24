Улицу Кунгурцева начали ремонтировать в Ижевске

Фото: пресс-служба Ижевска

Работы по ямочному ремонту дорожного полотна улицы Кунгурцева начались в Индустриальном районе Ижевска. Об этом сообщает пресс-служба города.

Жители микрорайона «Столичный» жаловались на состояние дороги с прошлого года, они регулярно обращались в администрацию города и писали в социальные сети главы Ижевска, а администрацией района неоднократно отправлялись письма застройщику.

В августе 2020 года застройщиком микрорайона был подписан контракт по ремонту улицы Кунгурцева. Работы начались 17 августа и должны завершиться к 25 августа.

Также решается вопрос о передаче дорог микрорайона «Столичный» на баланс муниципалитета, что позволит ремонтировать и чистить улицы согласно общему городскому плану и за бюджетные средства.

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