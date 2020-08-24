Более 3 млн вернут жителям Удмуртии за капитальный ремонт

Фото: пресс-служба фонда капремонта Удмуртии

В Удмуртии собственникам, которые живут в домах, где менее 5 квартир, по заявлениям вернут взносы за капремонт. Об этом сообщает пресс-служба фонда капремонта региона.

- 267 заявлений на возврат средств поступило в фонд. По этим заявлениям собственникам будет возвращено в общей сложности 3 млн 219 тыс рублей, - говорится в сообщении.

Дома, где менее 5 квартир, в 2019 году были исключены из региональной программы капремонта. Так, уплаченные с 2015 года взносы на капитальный ремонт за вычетом тех денег, которые были израсходованы ранее на ремонт данного дома, фонд возвращает собственникам.

Сейчас из программы исключено 263 дома, по 43 готовятся документы на основании данных, полученных от администраций муниципальных образований. Больше всего таких заявок (28 из 43) поступило из Сарапула.

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