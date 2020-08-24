Образовательный проект «Инженерная долина» в Удмуртии прошел при поддержке «Ростелекома»

.

«Ростелеком» выступил техническим партнером образовательной смены для школьников «Инженерная долина», которая прошла в ижевском детском оздоровительном лагере «Лесная страна» с 4 по 24 августа. Оператор подключил в кампусах скоростной интернет и организовал на площадках мероприятия зону Wi-Fi.

В образовательном проекте «Инженерная долина» приняли участие 100 школьников республики в возрасте от 12 до 17 лет. Ребята обучались инжинирингу, веб-дизайну, разработке мобильных приложений, робототехнике и программированию.

.

- Благодаря быстрому и надежному интернету от “Ростелекома” образовательная смена прошла без технических сбоев. Мы проводили онлайн-встречи с преподавателями из разных городов России, выходили в прямой эфир в соцсетях, устраивали кибертурниры, скачивали большие объемы информации, - отмечет Наталья Титова, руководитель смены «Инженерная долина».

На церемонии закрытия смены подростки обменивали накопленные за время обучения баллы на подарки от партнеров мероприятия. «Ростелеком» предоставил ребятам на выбор несколько ценных призов – портативное зарядное устройство, биван и беспроводные компьютерные мыши. Кроме этого, каждый участник получил подарочный код доступа к видеосервису WINK.

.

- Специалисты компании обеспечили скоростным интернетом и Wi-Fi все площадки мероприятия – и учебные классы, и актовый зал, и открытую территорию. Ребята могли подключиться к сети в любой точке лагеря, а организаторы – пользоваться веб-ресурсами без ограничений и на максимально высокой скорости, - говорит Евгений Софронов, заместитель директора – директор по работе с массовым сегментом филиала ПАО «Ростелеком» в Удмуртской Республике.

Организаторами «Инженерной долины» выступили центр детского и молодежного инновационного творчества «Технотроника» и Федерация киберспорта Удмуртии.

.

*вай-фай, винк

Информация от партнера