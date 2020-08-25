Глава Ижевска Олег Бекмеметьев открыл конференцию учителей в преддверии 1 сентября

Фото: Мария Шилова

24 августа в библиотеке Удмуртского государственного университета прошла конференция учителей «Ижевск - город образования». Помимо педагогов Ижевска, дистанционно поучаствовать смогли и преподаватели со всей республики - более 15 тысяч человек. На мероприятии также присутствовали депутаты Госдумы России, Госсовета Удмуртии, Гордумы Ижевска, представители регионального Минобрнауки и администрации города.

Вопрос, который мучает сейчас и педагогов, и родителей - придется ли вернуться на дистанционное обучение в новом учебном году. По словам начальника управления образования администрации Ижевска Натальи Гвоздковой, учебный процесс организуют преимущественно офлайн, но с внедрением возможностей «дистанта». Одна из главных задач - создать цифровую среду на фоне очной формы обучения.

- В столице Удмуртии создаются условия для успешного образования: строятся новые здания детских садов и школ, реализуется масштабный проект «Большой ремонт». Внедряются современные цифровые технологии, новые вызовы привносит жизнь в наш традиционный уклад. Но ключевой фигурой в образовательном процессе всегда остается учитель. То, как учителя достойно и профессионально приняли вызов современности и перешли на дистанционное обучение, заслуживает уважения. Помимо проблем у дистанционного обучения есть и преимущества. Во-первых, дети учатся самостоятельности. Во-вторых, это преимущество и возможности для одаренных учеников двигаться независимо от темпов класса, - рассказал глава Ижевска Олег Бекмеметьев, открывая конференцию.

Фото: Мария Шилова

Светлана Болотникова, министр образования и науки Удмуртии, добавляет - для семей, у которых нет возможности заниматься из дома, должен быть открыт доступ к школе, чтобы дети могли пользоваться компьютерами.

По словам директора школы №16 Жанны Таранниковой, современное образование может существовать в разных форматах: очное, дистанционное, сетевое, семейное. Она отметила, что в этой ситуации важно уметь быстро переключаться, а педагогам и родителям привить своим детям навыки самоорганизации, самоопределения - особенно старшеклассниками, перед которыми всегда остро встает вопрос выбора профессии. Цифровые технологии позволяют более гибко подходить к организации образовательного процесса, появляется время и возможности для дополнительных занятий, например, в художественном творчестве, спорте и т.д.

Напомним, что с 1 сентября в Ижевске откроется школа №20 на 825 учебных мест. Кроме того, 795 мест выделили первоклассникам за счет перепрофилирования образовательных учреждений. Идет строительство школ на Берша и Ильфата Закирова.

Большая конференция продолжится до 28 августа. За эти несколько дней педагоги познакомятся с успешными практиками в сфере инклюзивного образования, воспитательной работы, образовательными методиками, которые применяются в старшей школе, примут участие в разработке стратегий развития школы в рамках онлайн-игры «Управленческий тренажер», познакомятся с цифровыми технологиями в системе образования.

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