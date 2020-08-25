Спасатели Удмуртии помогли рыбакам на моторной лодке, у которых закончился бензин

Фото: ПСС по Удмуртии

В Удмуртии спасатели помогли семейной паре на моторной лодке добраться до берега. У них закончился бензин, а весел на судне не было. Об этом сообщает пресс-служба поисково-спасательной службы республики.

- Инцидент произошел поздно вечером 23 августа на реке Белая. Прибывшие спасатели взяли лодку на буксир и транспортировали до с. Каракулино, - говорится в сообщении.

Напомним, в Удмуртии спасли тонущего рыбака. На этот раз трагедия едва не случилась из-за алкоголя.

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