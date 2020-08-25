«Ижсталь» помогает собрать первоклассников в школу

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В этом году 185 детей ижсталевцев пойдут в первый класс. Для них завод подготовил подарки для успешного начала учебного года: школьный ранец с набором канцелярских принадлежностей и других полезных предметов для учебы и творчества.

Ранее ежегодно на заводе проводились встречи будущих первоклассников и родителей с администрацией завода, на которой ребята знакомились с основами производственного процесса «Ижстали», профессиями родителей, принимали участие в интерактивном театрализованном шоу с викторинами и конкурсами. В этом году в связи с ограничением на проведение массовых мероприятий такая встреча отменена.

- Для детей-первоклассников наступает новый и ответственный период в жизни. Мы понимаем, что им необходима поддержка, в первую очередь родных и близких, но и коллектив завода не остается в стороне, - отметила директор управления по работе с персоналом ПАО «Ижсталь» Наталья Петрова.

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