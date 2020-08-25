«Ученики уже хотят вернуться в школы»: в Общественной палате России прокомментировали возможность переноса учебного года

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Член Общественной палаты России Ирина Волынец прокомментировала предложение депутата Госдумы Василия Власова о возможности перенести начало учебного года на октябрь из-за коронавируса. Об этом сообщает RT на русском.

- Я считаю, что те меры, которые сегодня приняты на высшем уровне, вполне достаточны, а это, например, закрытие класса на карантин, если хотя бы один ребёнок заболел коронавирусом. Также в школе будут смещены перемены, отменены переходы из кабинета в кабинет у старшеклассников, потому что начальная школа и так занимается в одном кабинете. Также они будут приходить в столовую в строго отведённое время, - отметила Ирина Волынец.

При этом она отметила, что дети уже хотят вернуться к обучению в школах. Также кроме принятых мер и мер профилактики ребенку нужно укреплять иммунитет (этому способствует постоянное движение и общение со сверстниками).

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