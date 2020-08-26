Погода в Ижевске 26 августа: до +24 и преимущественно без осадков

Сегодня будет тепло и преимущественно без осадков Фото: Амир Закиров

Доброе утро, Ижевск! На календаре 26 августа, и в последние летние дни стоит прекрасная погода. «Комсомолка» расскажет, что прогнозируют синоптики на сегодня.

Как сообщает Удмуртский гидрометцентр, столбик термометра поднимется до +22...24 градусов. Преимущественно без осадков, порой будет облачно. Будьте осторожны: утром возможен туман. Ветер западный, 4-9 м/с.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», температура воздуха поднимется до +24. Будет облачно с прояснениями, без осадков.

Погоду на неделю можно посмотреть здесь.

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