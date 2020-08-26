Как часто ижевчанам нужно проверять дымовые и вентиляционные каналы в доме

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АО «Газпром газораспределение Ижевск» напоминает жителям Удмуртии о том, что 3 раза в год (не позднее чем за 7 дней до начала отопительного сезона, в середине отопительного сезона и не позднее чем через 7 дней после окончания отопительного сезона) нужно проверять состояние дымовых и вентиляционных каналов и при необходимости их чистить. Это важно для безопасного использования газового оборудования.

В многоквартирных домах проверка состояния дымовых и вентиляционных каналов и при необходимости их очистка должна производиться управляющими организациями, а в домовладениях - собственниками домовладений.

При совмещенных каналах, если в вентиляции недостаточно тяги, она может начать работать в обратную сторону. В результате в помещение попадают все вредные выбросы, а люди могут отравиться угарным газом, который невозможно почувствовать.

О том, в какой ситуации обязательно нужно вызывать специалистов и что категорически нельзя делать самостоятельно, читайте в материале.