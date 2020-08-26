«Он в тяжелом состоянии»: в Удмуртии поезд сбил мужчину

Фото: ПСС по Удмуртии

26 августа спасателям Удмуртии поступило сообщение о том, что поезд сбил мужчину. Об этом сообщает пресс-служба поисково-спасательной службы республики.

- Оказалось, у Сарапула в районе железнодорожного моста через Каму поезд сбил мужчину. Он находился в тяжелом состоянии в труднодоступном месте, - говорится в сообщении.

Фото: ПСС по Удмуртии

Прибывшие спасатели уложили пострадавшего на жесткие носилки и перенесли до машины скорой помощи.

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