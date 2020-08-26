«Объект многочисленных жалоб»: в подземном переходе около УдГУ в Ижевске снова разбили светильники

Фото: пресс-служба Ижевска

В подземном переходе около УдГУ в Ижевске неизвестные вновь разбили светильники. Об этом сообщает пресс-служба города.

- В прошлом году был определен подрядчик, который установил перила, отремонтировали ступени, специалисты предприятия «Горсвет» установили антивандальные светильники. В начале недели неизвестные снова разбили светильники (трещины на плафонах) и оборвали кабельные магистрали, - говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба Ижевска

На данный момент вопрос о восстановлении освещения в переходе остается актуальным. Также отмечается, что в этом переходе специалисты меняли монтировали новые светильники и прокладывали кабели питания четыре раза.

Жителей просят бережно относиться к имуществу общего пользования, а если горожане стали свидетелями действий вандалов, нужно обратиться в полицию.

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