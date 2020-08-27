Погода в Ижевске на 27 августа: переменная облачность и до 26 градусов тепла

Фото: Сергей Березин
Доброе утро, любимый город! Сегодня, 27 августа, и лето в Ижевске продолжается. Пейте утренний кофе, а «Комсомолка» расскажет подробности.
По данным Удмуртского гидрометцентра, днем температура может подняться от +24 до +26 градусов. Весь день будет переменная облачность. Скорость юго-западного ветра составит 6-11 м/с.
На сайте «Яндекс. Погоды» ждут до 27 градусов тепла. Будет облачная погода с прояснениями.
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