Удмуртия занимает 3 место по продажам через eBay в России Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Удмуртская Республика вошла в ТОП-3 по продажам через торговый сервис «eBay». Об этом 26 августа упомянул Александр Бречалов на онлайн-встрече с Российско-Германской внешнеторговой палатой.

Предприятия Удмуртии смогли быстро адаптироваться к условиям пандемии, как сообщил глава республики.

– Я считаю, это крутой результат – третье место в стране, – говорит Александр Бречалов. – Надо понимать, что мы далеко не первый регион в стране и по количеству населения, всего 1,5 миллиона человек, и по количеству предприятий. Но точно могу сказать, что этот показатель подчеркивает активность нашего бизнеса и готовность к изменениям.

Следующая встреча с иностранными предпринимателями пройдет 30 сентября. Про экспортный и инвестиционный потенциал республики расскажут Итальянскому бизнесу.

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