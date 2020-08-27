Еще одну дорогу в Удмуртии отремонтируют в этом году Фото: Архив КП

Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов провел прием граждан 19 августа. Тогда к нему обратились жители деревни Малиново Завьяловского района.

Состояние дороги от Шабердинского тракта до их деревни признано ненормативным. Именно поэтому, по словам жителей, около 50 учащихся школы № 26 не могут подвозить на школьном автобусе. Также нет регулярного маршрута от Малиново до Ижевска.

Глава Удмуртии поручил муниципалитету и Миндортрансу УР начать ремонт дороги уже в этом году.

Жители деревни, представители администрации Завьяловского района и министерства транспорта и дорожного хозяйства УР определили объемы и этапы работ 24 августа.

Протяженность объекта ремонта составит 1,496 км.

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