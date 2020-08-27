Еще одну дорогу в Удмуртии отремонтируют в этом году
Фото: Архив КП
Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов провел прием граждан 19 августа. Тогда к нему обратились жители деревни Малиново Завьяловского района.
Состояние дороги от Шабердинского тракта до их деревни признано ненормативным. Именно поэтому, по словам жителей, около 50 учащихся школы № 26 не могут подвозить на школьном автобусе. Также нет регулярного маршрута от Малиново до Ижевска.
Глава Удмуртии поручил муниципалитету и Миндортрансу УР начать ремонт дороги уже в этом году.
Жители деревни, представители администрации Завьяловского района и министерства транспорта и дорожного хозяйства УР определили объемы и этапы работ 24 августа.
Протяженность объекта ремонта составит 1,496 км.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Женщина и двое детей пострадали в Удмуртии в результате столкновения двух легковушек
Киоск с шаурмой закрыли в Ижевске из-за санитарных нарушений