Ижевские медики могут принять участие в конкурсе «Народный врач»

Архив КП

В Удмуртии стартовал конкурс «Лучшая клиника – 2020». Сейчас идет этап сбора заявок от медицинских учреждений, желающих побороться за победу в народном и экспертном голосовании, а также от врачей любых специальностей.

Так, в прошлом году в конкурсе участвовали 537 докторов, которые соревновались в 18 номинациях. Те, кто набрал больше всего голосов пациентов, а также врач, набравший больше всего благодарных отзывов, стали победителями конкурса и получили памятные призы.

В этом году подавать кандидатуры медиков на конкурс могут как они сами, так и их пациенты. Для этого достаточно зайти на сайт конкурса и заполнить заявку. Участие в конкурсе для врачей абсолютно бесплатно и ни к чему их не обязывает.

Также ижевчане могут выразить свою благодарность любимым врачам с помощью сервиса «Спасибо, доктор!». Свой отзыв о работе того или иного специалиста можно отправить с помощью специальной формы на этой странице. После модерации ваша благодарность будет видна всем посетителям сайта.

Голосование за лучших врачей и клиники на сайте стартует уже 21 сентября и продлится месяц. Следите за новостями проекта на нашем сайте и в социальных сетях «Комсомолки»!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Организатор конкурса ООО «Медиагруппа Центр». Сроки проведения с 24 августа по 19 ноября 2020 года. Подробности на сайте лучшаяклиника.рф. Для лиц старше 18 лет.

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