В Республиканском реабилитационном центре для детей с ограниченными возможностями прошел День знаний

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26 августа в Республиканском реабилитационном центре для детей и подростков с ограниченными возможностями «Адели» состоялся праздник, посвященный предстоящему Дню знаний.

Педагоги центра и театр «Сюрприз» пригласили детей, проходящих реабилитацию, и сопровождающих их родителей, в «Бермудский треугольник». Это интерактивный спектакль, в котором наряду с отважными моряками и их мужественным капитаном, принимают участие и зрители. Дети отправились в «Страну Знаний», где герои постановки рассказали им об обитателях морских глубин. Кроме того, зрители вместе с артистами играли, пели и даже устроили морской бой. Кроме хорошего настроения по окончании праздника гостей ожидали еще и сладкие подарки.

Праздник состоялся благодаря поддержке Благотворительного фонда «САФМАР», компаний АО «НК «Нефтиса» и АО «Белкамнефть» им. АА. Волкова. Генеральный директор АО «Белкамнефть» им. А.А. Волкова (дочернее предприятие АО «НК «Нефтиса», входит в состав Группы «САФМАР» Михаила Гуцериева) Дмитрий Арсибеков пожелал школьникам успехов в новом учебном году.

Дмитрий Арсибеков

- Сегодняшний праздник – это подарок наших друзей, Благотворительного фонда «САФМАР», АО «НК «Нефтиса» и АО «Белкамнефть» им. АА. Волкова. Это люди, благодаря которым в республике появился наш прекрасный центр, современное учреждение, оснащенное новейшим реабилитационным оборудованием. Сотрудничество наше продолжается. Два года назад было сдано в эксплуатацию наше здание. И на протяжении всего этого периода эта группа компаний поддерживает учреждение, оказывает помощь детям в реабилитации, оплачивает реабилитационные курсы, – рассказала директор Реабилитационного центра «Адели» Людмила Чеснокова.

Напомним, что Реабилитационный центр «Адели» центр был построен в 2018 году. Две трети средств, более полумиллиарда рублей, на возведение были выделены Благотворительным фондом «САФМАР», АО «НК «Нефтиса» и АО «Белкамнефть» им. А.А. Волкова.

Целями деятельности Реабилитационного центра «Адели» являются организация и проведение комплексной реабилитации детей-инвалидов, своевременная социальная адаптация детей-инвалидов к жизни в обществе, семье, к обучению и труду. Сейчас в центре ежегодно пролечивается 1600 детей, которые получают уникальную для региона возможность реабилитации.

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