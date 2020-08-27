Ижевчанин получил 50 часов обязательных работ за долг более 700 тысяч рублей

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Мужчину, задолжавшего несовершеннолетней дочери более 700 тысяч рублей задержали на железнодорожном вокзале Можги.

- Долгое время он скрывался от судебных приставов. В итоге было заведено разыскное дело, - сообщает пресс-служба судебных приставов Удмуртии. – Судебные приставы установили, что мужчина купил билет на поезд Новый Уренгой – Казань до станции Можга. И в нужное время встретили его.

В итоге на месте составили протокол об административном правонарушении, а суд назначил нерадивому родителю наказание в виде 50 часов обязательных работ. Должник уже предоставил документы об официальном трудоустройстве, каждый месяц с его счета будет списываться часть зарплаты.

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