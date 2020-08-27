В Удмуртии на 16 лет посадили педофила

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48-летнего жителя Камбарского района признали виновным в насильственных действиях сексуального характера и покушении на изнасилование малолетней девочки.
- Вечером 22 марта 2020 года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил в отношении незнакомой ему малолетней девочки насильственные действия сексуального характера, соединенные с угрозой убийством, а также покушение на её изнасилование, - сообщает пресс-служба Прокуратуры Удмуртии.
Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 16 лет с ограничением свободы сроком на 2 года с отбыванием наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии особого режима.
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