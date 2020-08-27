Школьники Ижевска записали видеообращение для водителей

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Перед началом нового учебного года школьники вместе с сотрудниками отдела ГИБДД УМВД России по Ижевску записали видеообращение к водителям. В нем они напомнили им о том, что нужно быть предельно внимательными за рулем, с уважением относиться к другим участникам дорожного движения и не управлять авто в состоянии опьянения.

- Мы напоминаем водителям, что при подъезде к регулируемым и нерегулируемым пешеходным переходам необходимо снизить скорость, убедиться в отсутствии пешеходов и только после этого продолжить движение,- сообщает пресс-служба отдела ГИБДД УМВД России по Ижевску.

Госавтоинспекторы также напоминают пешеходам, что перед началом перехода проезжей части пешеходы должны убедиться в своей безопасности – остановиться, посмотреть по сторонам, дождаться, чтобы все машины остановились перед пешеходным переходом, только затем начинать переход через дорогу.

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