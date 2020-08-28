Погода в Ижевске 28 августа: до +27 градусов, пасмурно

Фото: Архив КП

Доброе утро, Ижевск! На календаре 28 августа, пятница. И за окном просто прекрасная погода. Рассказываем, что прогнозируют синоптики.

По данным Удмуртского гидрометцентра сегодня днем будет +22…+27 градусов, местами возможны небольшие дожди, ночью +9…+14 градусов, ветер – северо-западный, 5-10 м/с.

По данным сервиса Яндекс погода днем +24…+27 градусов, пасмурно, ночью +13…+15 градусов.

Желаем вам отличного дня!

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