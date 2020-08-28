В Удмуртии спасли пострадавшего рыбака

Фото: Поисково-спасательная служба Удмуртии

В Удмуртии сотрудники поисково-спасательной службы помогли мужчине, который упал и повредил ногу на реке Малая Сарапулка. Об этом сообщает пресс-служба поисково-спасательной службы республики на своей странице в Инстаграм.

Мужчина 1962 года рождения, возвращавшийся с рыбалки упал со склона берега и повредил ногу. Самостоятельно передвигаться он не смог. Найти пострадавшего оказалось не так просто – возле реки не было дорог.

- Прибывшие спасатели, вместе с родственниками отправились вдоль реки на поиски пострадавшего. Нашли его лежащим в траве, оказали первую помощь (наложили на поврежденную ногу шину) и на жестких носилках транспортировали до автомобиля скорой помощи, - передается в сообщении.

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