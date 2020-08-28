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Жители Удмуртии проводят лето в своем регионе

Краснодарский край и Крым - только на четвертом и седьмом месте рейтинга путешествий
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Предоставлено партнером

Tele2 на основе big data проанализировала поездки жителей Удмуртии по России этим летом после снятия ограничений. По статистике клиенты компании путешествуют так же активно, как и годом ранее, но география передвижений изменилась. Жители республики предпочитают проводить лето в родном регионе, а Краснодарский край и Крым оказались только на четвертом и седьмом месте.

В исследовании data scientists Tele2 протестировала гипотезу, что на фоне закрытия международного авиасообщения поток туристов на южные курорты вырос. Для анализа был взят период с 1 июня по 31 июля.

Исследование показало, что 78% клиентов Tele2 в Удмуртии даже после снятия жестких ограничений предпочли оставаться в пределах домашнего региона. Небольшой подъем туристической активности фиксируется с третьей недели июня, популярными направлениями стали Пермский край и Мордовия. Для сравнения – в 2019 году география путешествий включала Кировскую и Московскую области, Краснодарский край.

Хотя зарубежные курорты оказались недоступными, количество поездок жителей Удмуртии на российский юг в первые два месяца снизилось по сравнению с прошлым годом на 29%. На путешествия к Черному и Азовскому морям в июне и июле решились лишь 6% абонентов. В то же время количество визитов в Татарстан и Кировскую область в июле увеличилось в 1,5 раза.

При этом клиенты Tele2 в Удмуртии стали более активно пользоваться мобильным интернетом и разговаривать по телефону. Продолжительность звонков выросла на 3 минуты на одного абонента в день по сравнению с летом 2019. Использование мобильного трафика на одного абонента летом 2020 года выросло на 33%.

Для исследования data scientists Tele2 использовали обезличенные данные о клиентах оператора. Для наиболее точного отражения динамики поездок уникальные абоненты учитывались в рамках одной недели.

* биг дейт, дата сайнтист

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