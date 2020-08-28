Почти четверть миллиона рублей мошенники взяли в кредит на имя ижевчанки

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240 тысяч рублей мошенники взяли в кредит, который обманом оформили на ижевчанку. О произошедшем сообщает пресс-служба УМВД России по г.Ижевску.

Установлено, что женщине на телефон позвонили злоумышленники, выдавая себя за сотрудников одного из банков и сказали, что на ее имя некто пытается оформить кредит. Для предотвращения их незаконных действий мошенники попросили ижевчанку сообщить данные банковской карты а также разовые коды доступа.

- В результате при использовании конфиденциальных сведений ижевчанки злоумышленники дистанционно оформили на ее имя кредит и перевели денежные средства на неустановленные счета, - передается в сообщении.

В данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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