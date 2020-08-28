Пассажирский автобус врезался в «Газель» на трассе в Удмуртии

Фото: ГГГС "ВКонтакте"

27 августа на трассе Ижевск - Глазов, около деревни Качкашур произошла авария. Пассажирский автобус врезался в автомобиль «Газель», который в это время наносил дорожную разметку. Фото и видео произошедшего опубликовало сообщество “ГГГС” вКонтакте.

На опубликованных материалах видно, что помимо повреждений автотранспорта, разлилась краска для разметки. На видео сотрудники дорожной службы пытаются убрать последствия аварии, оттирая и смывая разлившуюся краску.

Фото: ГГГС "ВКонтакте"

На место происшествия прибыли сотрудники ГИБДД и пожарные. Пресс- служба ГИБДД по Удмуртии сообщает, что обе машины получили механические повреждения. Сотрудник дорожной службы, находившийся в кузове автомобиля, был доставлен в реанимацию. Сейчас он находится на стационарном лечении.Степень тяжести нанесенных травм будет определена после судмедэкспертизы.

Фото: ГГГС "ВКонтакте"

По факту дорожно - транспортного происшествия сейчас проводится административное расследование. Все обстоятельства произошедшего и степень вины участников будут установлены в рамках расследования.

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