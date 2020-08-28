Квест «ДаУР»: ижевчан ждут экскурсии, лекции и пробежки

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Для всех желающих организаторы квеста «ДаУР» задумали несколько интересных мероприятий не только в конце лета, но и осенью.

Пробежка по достопримечательностям

Мероприятие состоится 30 августа. Ожидается пробежка по достопримечательностям Ижевска в сопровождении гида. На каждой остановке участники смогут сделать фото и узнать больше об интересных местах города.

Лекции

Пройдут уже в начале осени, 10 сентября. Любой желающий сможет принять участие в лектории на тему путешествий по Удмуртии.

Экскурсии

17 сентября состоится экскурсия по вечернему Ижевску.

24 сентября пройдет экскурсия в самое сердце музыкального фонтана, который находится на Центральной площади Ижевска.

Подробности о мероприятиях и регистрации можно найти в соцсетях проекта @daur_100.

Отметим, в год Столетия государственности Удмуртии 30 июля стартовал Квест «ДаУР!». Участникам проекта до 11 октября нужно собрать максимальное количество точек из топа «100 мест Удмуртии».

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