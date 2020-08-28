Автомобиль после ДТП остался стоять на одной из улиц Ижевска

Фото: Мария Шилова
28 августа примерно в 17:00 вечера произошло дорожно-транспортное происшествие по улице Авангардной в Ижевске. Два легковых автомобиля столкнулись на второстепенной дороге у поворота к строительному центру “Гвоздь”.
Из-за ДТП один из автомобилей остался на проезжей части. Повреждения участники аварии – двух легковых автомобиля, незначительные. Удар пришелся на корпус у одной машины, вторая при этом лишилась бампера. Пострадавших нет.
Фото: Мария Шилова
На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Обстоятельства ДТП выясняются.
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