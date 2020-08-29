27 новых случаев коронавируса выявили в Удмуртии на 29 августа

24 пациента вылечились Фото: Амир Закиров

По состоянию на 29 августа в Удмуртии выявлено 3150 случаев коронавируса, из них 27 новых. Об этом сообщает оперштаб Удмуртии в соцсетях.

Covid-19 подтвердили у 12 жителей Ижевска, семи жителей Киясовсокго района, четырех жителей Сарапула, двух жителей Игринского района, по одному в Сарапульском и Увинском районах.

348 человек находятся в удовлетворительном состоянии, 113 в состоянии средней степени тяжести, 20 в тяжелом.

За последние сутки провели 3724 исследования на коронавирус. Всего было проведено 269 521 исследования.

24 человека вылечились. Всего по состоянию на 29 августа выздоровели 2611 пациентов.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Ижевчанин разбился после падения с высоты

Житель Удмуртии осужден за попытку двойного убийства

Автомобиль после ДТП остался стоять на одной из улиц Ижевска