Светофоры на ул. Пушкинской и 30 лет Победы поставят в Ижевске

Светофоры появятся на двух улицах Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Светофоры поставят в Ижевске на перекрестке ул. 30 лет Победы и 5-я Подлесная и около школы №68. Об этом сообщает пресс-служба национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Участки для установки светофоров выбрали на основании анализа аварийно-опасных мест. Их регулярно составляет УГИБДД МВД по Удмуртии.

Светофор на ул. Пушкинской появится около школы №68. Он будет работать в автоматическом режиме. Нерегулируемые пешеходные переходы около остановки «Администрация Первомайского района» и перекрестка ул. Пушкинской с ул. Пастухова уберут.

Светофор на ул. 30 лет Победы будет расположен рядом с двумя детскими садами и школой №35.

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