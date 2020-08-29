Где в Ижевске установили новые светоточки?

Освещение появилось в отдаленных районах и на подходах к школам
Фото: Архив КП
За этот год в Ижевске установили 419 новых светоточек в разных микрорайонах. Об этом сообщает пресс-служба Ижевска.
Освещение появилось на нерегулируемых пешеходных переходах на перекрестке ул. Репина и ул. Шишкина, Грибоедова и С. Ковалевской, рядом с ТРК «Столица», около монумента «Навеки с Россией», пр. Калашникова, ул. Ворошилова, 25 и др.
Освещение появилось детской площадке на улице Холмогорова, 27-29, Коммунаров, 188, Короткова, 19. Также фонари появились на спортивных площадках по ул. Коммунаров, 295, ул. 30 лет Победы, 20.
Теперь будет светло на подходах к школам №76 и №87. Фонари сделали и в отдаленных районах города (Орловское, Костина мельница, Нагорный, Шунды, Пазелы, Радужный) и в частном секторе.
80 неработающих светоточек заменили на ул. 40 лет Победы и ул. Ленина, 52 - около Центрального республиканского стадиона.
В сентябре новые светоточки установят в мкрн Березово, Новые Парники, на улицах частного сектора.
В прошлом году «Комсомолка» проверяла самые темные места Ижевска.
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