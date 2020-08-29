Жалоб на укусы клещей в Удмуртии стало меньше

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12642 человека обратились с жалобами на присасывание клещей в Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

Среди обратившихся 2376 детей. Отмечается, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года жалоб стало на 20% меньше.

Более половины жалоб зарегистрировали в Ижевске - 6642 случая. В Воткинске зарегистрировали 762 случая, что составляет 6% от общего количества. В Можгинском районе - 576 случаев (5%).

Чуть менее 9 тысяч клещей исследовали на наличие возбудителя клещевого энцефалита. Он подтвердился в 254 (3%) случаев. 6666 клещей изучили на наличие возбудителя клещевого боррелиоза. Наличие инфекции подтвердилось у 2718 (41%) кровососов.

Обработки от клещей провели на площади 2685,5 га.

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